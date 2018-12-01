Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1939

Трудно представить, что пярнуское пляжное кафе на Ранна-пуйестеэ, 3 было построено в далеком 1939 году. Проект: Олев Сийнмаа, 1938. Строительство: 1939. Реставрационный проект: Ильмар Кламмер, 1992-1995. Реставрация: 1992-1996. Новое пляжное кафе в Пярну было построено к сотой годовщине курорта. Размещенный со стороны моря на здании с силикатной обшивкой балкон-гриб (расчеты провел инженер Тармо Рандвеэ) стал одним из символов Пярну.

ФОТО: In Nomine

Бетонная конструкция здания со следами опалубки и бетонные конструкции внутренних помещений были оставлены без отделки - в своей самобытности. Это был первый случай, когда конструктивное и строительное своеобразие были соединены в декоративный элемент. Так как пляжное кафе стремились построить к празднованию столетнего юбилея курорта, бетонные работы в наших условиях впервые были осуществлены зимой с использованием специальной палатки.