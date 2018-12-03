Пьяный виновник ДТП потерял работу и проведет почти год в тюрьме

6 июня этого года 49-летний Лаури ехал за рулем грузовика Volvo FH. Но рабочий день не прошел гладко, поскольку в девять часов вечера прицеп грузовика вылетел в кювет. Полицейский патруль установил у водителя состояние криминального опьянения – 2,2 промилле.

Прокуратура пошла на соглашение. Суд решил, что Лаури должен отправиться за решетку на восемь месяцев.

По словам прокурора Марики Салмисту, ДТП с имущественным ущербом произошло вблизи Сельяметса, когда маневр водителя закончился тем, что прицеп грузовика вылетел в кювет. После ДТП, по словам прокурора, виновник больше не работает водителем.

«Продолжительный тюремный срок не связан с нанесенным ущербом, а с тем, что человек уже неоднократно наказывался за вождение в нетрезвом виде», - уточнила Салмисту.

Этот же человек был признан виновным в нетрезвом вождении уже в 2010 году. Этим нарушения не закончились: за пьяное вождение суд наказывал Лаури два раза в 2014 и в 2015 годах.