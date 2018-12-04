Частников, сдающих квартиры внаем, вытесняют профессионалы: конкуренция обещает быть жесткой

В построенных в Пыхья-Таллинне в квартале Мануфактуури съемных домах расположено 127 квартир, количество комнат в которых варьируется от одной до трех; также на территории застроек имеется многоэтажная парковка и просторный внутренний двор с игровой площадкой и яблоневым садом. Рядом с этим жильем построят еще несколько современных многоквартирных домов, в результате чего на бывшей территории текстильного производства Мануфактуури возникнет целостный микрорайон.

«Интерес к новым съемным квартирам был большой, и те, кто зарегистрировались заранее, уже смогли забронировать себе новое жилье, – сказал коммерческий директор съемного Lumi Capital Ханнес Талль. – У всех заинтересованных в съемной квартире есть возможность заполнить заявление на сайте lumikodud.ee, после чего мы свяжемся с каждым клиентом. На данный момент поступило уже более 250 запросов, считаем это очень неплохим результатом».

По словам управляющего портфелем пенсионных фондов LHV Кристо Ойдермаа, сотрудничество в сфере профессионально управляемого съемного жилья продолжается. Lumi Capital активно ищет возможности для строительства новых домов такого типа и надеется уже в ближайшие месяцы сообщить, в каком районе Таллинна они появятся. «Наши пенсионные фонды заинтересованы в том, чтобы предлагать копящим на пенсию людям доход за счет роста столицы. В других странах мира управляемое профессионалами съемное жилье очень распространено, поскольку для квартиросъемщиков это самое удобное решение. Всё говорит о том, что таллиннский рынок съемного жилья развивается в этом же направлении», – объяснил Ойдермаа.

Долгосрочная цель совместной инвестиционной стратегии Lumi Capital и LHV – построить в разных частях Таллинна в общей сложности 500 съемных квартир. Важным условием инвестиционной концепции является удачное местоположение подобной недвижимости. Все здания, возводимые с целью сдачи внаем, должны находиться в основных жилых районах неподалеку от школы, детского сада, продуктового магазина и остановки общественного транспорта. Другой их особенностью стала организация управления, максимально учитывающая потребность жильцов в уединении: управление квартирами организовано так, чтобы как можно меньше беспокоить нанимателей.