Частников, сдающих квартиры внаем, вытесняют профессионалы: конкуренция обещает быть жесткой

Пенсионные фонды LHV и девелоперская компания Lumi Capital OÜ построили в Таллинне два здания, полностью предназначенных для сдачи в долгосрочную аренду. Самые расторопные квартиранты смогут въехать в новые дома уже весной 2019 года.
В построенных в Пыхья-Таллинне в квартале Мануфактуури съемных домах расположено 127 квартир, количество комнат в которых варьируется от одной до трех; также на территории застроек имеется многоэтажная парковка и просторный внутренний двор с игровой площадкой и яблоневым садом. Рядом с этим жильем построят еще несколько современных многоквартирных домов, в результате чего на бывшей территории текстильного производства Мануфактуури возникнет целостный микрорайон.
«Интерес к новым съемным квартирам был большой, и те, кто зарегистрировались заранее, уже смогли забронировать себе новое жилье, – сказал коммерческий директор съемного Lumi Capital Ханнес Талль. – У всех заинтересованных в съемной квартире есть возможность заполнить заявление на сайте lumikodud.ee, после чего мы свяжемся с каждым клиентом. На данный момент поступило уже более 250 запросов, считаем это очень неплохим результатом».
По словам управляющего портфелем пенсионных фондов LHV Кристо Ойдермаа, сотрудничество в сфере профессионально управляемого съемного жилья продолжается. Lumi Capital активно ищет возможности для строительства новых домов такого типа и надеется уже в ближайшие месяцы сообщить, в каком районе Таллинна они появятся. «Наши пенсионные фонды заинтересованы в том, чтобы предлагать копящим на пенсию людям доход за счет роста столицы. В других странах мира управляемое профессионалами съемное жилье очень распространено, поскольку для квартиросъемщиков это самое удобное решение. Всё говорит о том, что таллиннский рынок съемного жилья развивается в этом же направлении», – объяснил Ойдермаа.
Долгосрочная цель совместной инвестиционной стратегии Lumi Capital и LHV – построить в разных частях Таллинна в общей сложности 500 съемных квартир. Важным условием инвестиционной концепции является удачное местоположение подобной недвижимости. Все здания, возводимые с целью сдачи внаем, должны находиться в основных жилых районах неподалеку от школы, детского сада, продуктового магазина и остановки общественного транспорта. Другой их особенностью стала организация управления, максимально учитывающая потребность жильцов в уединении: управление квартирами организовано так, чтобы как можно меньше беспокоить нанимателей.
Единственным собственником арендных домов Lumi Kodud являются пенсионные фонды LHV. Управляет домами Lumi Kodud профессиональная команда Lumi Capital, имеющая богатый опыт управления большими многоквартирными домами и девелопмента высококачественных квартир. Для жильцов одним из весомых аргументов является именно уверенность в том, что жилье можно будет снимать настолько долго, насколько это необходимо. А создать уютную домашнюю атмосферу каждый сможет сам, оформив и обставив квартиру по своему вкусу.