Галерея: водитель Audi устроил боулинг из машин такси, разгромил двор частного дома и скрылся

Руководитель курессаареской патрульной службы Матис Сикк подтвердил, что сегодня в 6.18 утра в Центр тревоги поступило сообщение о машине, въехавшей в сад дома на Пихтла-теэ.

«По предварительным данным, Audi въехала в сад частного дома и там врезалась в три машины, две из них были припаркованы во внутреннем дворе дома, а одна – перед домом. Помимо машин пострадала лодка, стоявшая на прицепе. Повреждена стена надворной постройки, в которую отбросило стоявшие во дворе машины после того, как в них врезалась Audi», - перечислил Сикк.