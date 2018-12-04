Вт, 4.12.2018
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  • Галерея: водитель Audi устроил боулинг из машин такси, разгромил двор частного дома и скрылся

Галерея: водитель Audi устроил боулинг из машин такси, разгромил двор частного дома и скрылся

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Сегодня утром в Курессааре произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре машины, дом, лодка и сад.

Руководитель курессаареской патрульной службы Матис Сикк подтвердил, что сегодня в 6.18 утра в Центр тревоги поступило сообщение о машине, въехавшей в сад дома на Пихтла-теэ.

«По предварительным данным, Audi въехала в сад частного дома и там врезалась в три машины, две из них были припаркованы во внутреннем дворе дома, а одна – перед домом. Помимо машин пострадала лодка, стоявшая на прицепе. Повреждена стена надворной постройки, в которую отбросило стоявшие во дворе машины после того, как в них врезалась Audi», - перечислил Сикк.

По его словам, люди в результате инцидента не пострадали. Водитель Audi скрылся с места происшествия. «Его личность устанавливается. Подробности произошедшего выясняются», - сказал Сикк.

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