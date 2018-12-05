Силламяэ намерен выйти из Союза балтийских городов

Власти Силламяэ уведомили руководство Союза балтийских городов о своем выходе из рядов этой добровольной неправительственной организации, направленной на содействие сотрудничеству и обмену опытом между городами региона Балтийского моря, пишет rus.err.ee.
Соответствующее уведомление в Союз балтийских городов накануне направил мэр Силламяэ Тынис Кальберг.
Силламяэ стал членом союза еще в 1998 году, но осенью 2018 года посчитал, что дальнейшее пребывание в рядах организации не целесообразно, об этом ранее говорила председатель Силламяэского горсобрания Елена Коршунова.
В Союзе, основанном в 1991 году, насчитывается около 100 городов из 10 стран - Дании, Финляндии, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и России.
От Эстонии членами организации являются 10 городов, среди которых в том числе Таллинн, Тарту, Нарва и Пярну.