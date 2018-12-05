Налогово-таможенный департамент и Airbnb подписали важное взаимное соглашение, касающееся эстонских собственников недвижимости

Airbnb и Налогово-таможенный департамент (МТА) сегодня подписали соглашение, которое сделает подачу информации о доходах, полученных от сдачи внаем своей недвижимости через Airbnb, гораздо более простой. В соответствии с соглашением платформа Airbnb начнет предоставлять возможность добровольно сообщать о своих доходах в MTA, после чего они будут включены в ежегодную налоговую декларацию.
Добровольное предоставление данных о доходах будет доступно арендодателям Эстонии с 14 декабря 2018 года. Новое решение сделает процесс подачи данных намного легче и поможет гарантировать, что налоговые отчисления попадут в государственный бюджет Эстонии.
На сайте Airbnb появилась возможность нажатием одной кнопки сообщить о своих доходах в Налогово-таможенный департамент (МТА)
Заместитель генерального директора MTA Риво Рейтманн объяснил: «Мы считаем важным обеспечить простой и удобный сбор налогов и сделать наши услуги доступными и малообременительными. Новые платформы позволят наймодателям с удобством выполнять свои налоговые обязательства. Благодаря сотрудничеству с Airbnb свои налоговые обязательства смогут с легкостью выполнять и сдающие свое жилье в краткосрочную аренду собственники».
Руководитель по открытой политике Airbnb в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Патрик Робинсон сказал: «Наймодатели хотят честно платить налоги, а мы хотим им в этом помочь. Для этого мы сотрудничаем с государственными структурами Эстонии, которая является известным лидером в области внедрения решений э-государства. Тем самым мы будем помогать правительству получать доходы из новых источников. Мы хотим быть хорошими партнерами для Эстонии и более тесно сотрудничать с правительствами других стран, чтобы распространить и в них полученный опыт».