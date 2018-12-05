Налогово-таможенный департамент и Airbnb подписали важное взаимное соглашение, касающееся эстонских собственников недвижимости

Заместитель генерального директора MTA Риво Рейтманн объяснил: «Мы считаем важным обеспечить простой и удобный сбор налогов и сделать наши услуги доступными и малообременительными. Новые платформы позволят наймодателям с удобством выполнять свои налоговые обязательства. Благодаря сотрудничеству с Airbnb свои налоговые обязательства смогут с легкостью выполнять и сдающие свое жилье в краткосрочную аренду собственники».

Руководитель по открытой политике Airbnb в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Патрик Робинсон сказал: «Наймодатели хотят честно платить налоги, а мы хотим им в этом помочь. Для этого мы сотрудничаем с государственными структурами Эстонии, которая является известным лидером в области внедрения решений э-государства. Тем самым мы будем помогать правительству получать доходы из новых источников. Мы хотим быть хорошими партнерами для Эстонии и более тесно сотрудничать с правительствами других стран, чтобы распространить и в них полученный опыт».