Стихийный митинг жителей Кохтла-Ярве: платим много, а тепла не хватает

Вечером во вторник, 4 декабря, у кабинета помощника мэра по Сомпаской части города Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар в Сомпа образовался стихийный митинг — собравшиеся в приемной местные жители громко возмущались, что, несмотря на большие счета за центральное отопление, замерзают в квартирах. Они обвиняют обслуживающую фирму OSK Grupp в несоблюдении температурного графика подачи тепла, уверяя, что в этом году в домах значительно холоднее, чем в прошлом, пишет «Северное побережье».
Митинг не планировали, но узнав о том, что Владимир Сербаев собирается на прием к помощнику мэра, чтобы поговорить на тему холода в доме, по микрорайону разлетелась сарафанная молва, и к Юлле Лепассаар пришло еще больше десятка человек с подобными жалобами. Рассказывают, что вынуждены дома одеваться, как капуста и спать под двумя одеялами.
«За ноябрь счета еще нет, но в прошлом месяце я заплатил почти два евро за квадратный метр, - приводит пример сомпасец Владимир Сербаев. - Притом что на улице было относительно тепло, в квартире температура не поднималась выше 15 градусов. Чтобы создать более-менее комфортную обстановку, приходится топить печь. Но ведь печи есть не у всех. Давно веду наблюдения за цифрами подачи тепла и делаю вывод, что график, составленный обслуживающей фирмой, ими не соблюдается - например, когда на улице было минус 8, то по графику входная температура должна быть 70 градусов, по факту - 56-57. Были такие проблемы в прошлом году, и в этом начинается то же самое, даже хуже».
Собеседник уверяет, что многократно пытался достучаться до обслуживающей фирмы, но не берут телефон. Один раз дозвонился, договорились обсудить в понедельник, но никто так и не отозвался.
Лилия Бирюк, управляющая в Сомпа тремя домами, добавила, что проблемы с отоплением в этой части Кохтла-Ярве существуют уже не один год и по сути ничего не меняется.
«Каждый день в семь утра записываю измерения счетчика и могу доказать, что температура на входе не соответствуют графику, - уверяет она. - Почему в Ярвеской части или в Ахтме дома получают входную температуру значительно большую? Написала письмо мэру Людмиле Янченко, она направила его Вершинину, вчера я у него была, но суть разговора свелась к тому, что он не может отвечать за внутридомовые системы. Почему в разных частях города большая разница в температурах воды в отопительных системах, на основании чего каждый год меняется температурный график? Письменного ответа на эти и другие вопросы не получила. А люди продолжают страдать, но ведь не секрет, что большая часть живущих в Сомпа - престарелые люди, пенсионеры. Плачут, платят - и мерзнут».
Юлле Лепассаар сказала, что некомпетентна в поставленных горожанами вопросах, но пообещала устроить для них встречу с OSK Grupp, чтобы объяснили специалисты. Договорились продолжить разговор ровно через неделю: «Если бы заранее предупредили, пригласила бы представителей OSK Grupp уже сегодня, а пока могу сказать только то, что все, кто обращался к нам с подобными проблемами, получили помощь - специалисты приезжали и регулировали теплоузлы, насколько мне известно, вопросы решались. Большинство из тех, кто сегодня пришел, вижу впервые, и никаких заявлений в мэрию от них не поступало».
До руководителя OSK Grupp Леонида Хокконена «Северному побережью» удалось дозвониться с первой попытки. И он уверяет, что он ни от кого не прячется, отвечает на все звонки, если не может сразу — позже перезванивает. Тем более реагирует на письменные обращения.
«Котельная в Сомпа работает на автоматическом режиме и теплоподача идет в зависимости от температуры наружного воздуха, - пояснил он. - За три года, которые мы занимаемся теплоснабжением Сомпа, убедились, что большинство проблем в домах возникает оттого, что люди не понимают: невозможно иметь в доме горячие батареи, если давление и циркуляция не настроены правильно. Неоднократно сталкивались с тем, что в доме ставят минимальный режим подачи тепла с целью экономии, а отрегулировать систему не умеют, нет нормальной циркуляции, нет равномерного обогрева. Неоднократно сталкивались с тем, что в сомпаских домах после реновации теплосети, проведенной уже несколько лет назад, в теплоузел вообще никто не заглядывал - не чистили, не регулировали… Встречались ситуации, когда теплоузлы расположены в чьих-то квартирах и собственники не пускают к себе и сами не хотят ничего крутить. Много разных нюансов, но в 99 процентах случаев причина низких температур в квартирах - неправильная настройка внутренней системы дома».
По утверждению Хокконена, проблемы в старых домах разные, но они не связаны с тем, в чем их упрекают.
«Входная и выходная температура - не тот ориентир, надо смотреть какая температура теплоносителя внутри дома, - советует он. - Если радиатор показывает 45 градусов - такое часто бывало, то какие претензии к поставщику? Стоит подумать об утеплении дома… В Ору и Кукрузе температурные графики даже меньше, чем в Сомпа, но настроена автоматика и циркуляция, жалоб оттуда нет».
Собеседник добавил, что если к ним обращаются, то специалисты консультируют, как правильно настроить теплоузел, выезжают по адресу и помогают, причем не беря за услугу ни цента, несмотря на то, что регулировка внутридомовых систем не входит в их сферу ответственности.
«Это ведь и в наших интересах тоже, - поясняет Леонид. - В ноябре выездов для настройки систем было около двух десятков, уверен, ни одного из этих людей на стихийном митинге не было. Люди должны понять, что не температура подачи воды, а правильно отрегулированная система помогут лучше согреть квартиры и сэкономить тоже, потому что для поддержания нужной температуры потребуется меньше теплоэнергии».
Леонид Хокконен выразил готовность встретиться с жителями Сомпа во вторник, 11 декабря, и тогда подробнее ответить на конкретные вопросы потребителей.