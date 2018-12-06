Стихийный митинг жителей Кохтла-Ярве: платим много, а тепла не хватает

Митинг не планировали, но узнав о том, что Владимир Сербаев собирается на прием к помощнику мэра, чтобы поговорить на тему холода в доме, по микрорайону разлетелась сарафанная молва, и к Юлле Лепассаар пришло еще больше десятка человек с подобными жалобами. Рассказывают, что вынуждены дома одеваться, как капуста и спать под двумя одеялами.

«За ноябрь счета еще нет, но в прошлом месяце я заплатил почти два евро за квадратный метр, - приводит пример сомпасец Владимир Сербаев. - Притом что на улице было относительно тепло, в квартире температура не поднималась выше 15 градусов. Чтобы создать более-менее комфортную обстановку, приходится топить печь. Но ведь печи есть не у всех. Давно веду наблюдения за цифрами подачи тепла и делаю вывод, что график, составленный обслуживающей фирмой, ими не соблюдается - например, когда на улице было минус 8, то по графику входная температура должна быть 70 градусов, по факту - 56-57. Были такие проблемы в прошлом году, и в этом начинается то же самое, даже хуже».

Собеседник уверяет, что многократно пытался достучаться до обслуживающей фирмы, но не берут телефон. Один раз дозвонился, договорились обсудить в понедельник, но никто так и не отозвался.

Лилия Бирюк, управляющая в Сомпа тремя домами, добавила, что проблемы с отоплением в этой части Кохтла-Ярве существуют уже не один год и по сути ничего не меняется.

«Каждый день в семь утра записываю измерения счетчика и могу доказать, что температура на входе не соответствуют графику, - уверяет она. - Почему в Ярвеской части или в Ахтме дома получают входную температуру значительно большую? Написала письмо мэру Людмиле Янченко, она направила его Вершинину, вчера я у него была, но суть разговора свелась к тому, что он не может отвечать за внутридомовые системы. Почему в разных частях города большая разница в температурах воды в отопительных системах, на основании чего каждый год меняется температурный график? Письменного ответа на эти и другие вопросы не получила. А люди продолжают страдать, но ведь не секрет, что большая часть живущих в Сомпа - престарелые люди, пенсионеры. Плачут, платят - и мерзнут».

Юлле Лепассаар сказала, что некомпетентна в поставленных горожанами вопросах, но пообещала устроить для них встречу с OSK Grupp, чтобы объяснили специалисты. Договорились продолжить разговор ровно через неделю: «Если бы заранее предупредили, пригласила бы представителей OSK Grupp уже сегодня, а пока могу сказать только то, что все, кто обращался к нам с подобными проблемами, получили помощь - специалисты приезжали и регулировали теплоузлы, насколько мне известно, вопросы решались. Большинство из тех, кто сегодня пришел, вижу впервые, и никаких заявлений в мэрию от них не поступало».