Чт, 6.12.2018
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Галерея: роскошь через край в одном из домов в Пирита

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Так и манит посмотреть, что же скрывается за вычурным фасадом этого дома. Мы откроем двери для всех, кому нравятся лепнина, мрамор, хрусталь и позолота. А также искусственные цветы и многое другое.

Эксклюзивный каменный дом из семи комнат площадью 363,5 м² построен в 2011 году и стоит на ухоженном участке площадью 1600 м². 

В цокольном этаже находятся кладовая, гараж на две машины, туалет, душевая, баня с комнатой отдыха и камином, хозяйственное помещение.

На первом этаже расположены просторная прихожая с гардеробом, туалет, гостиная (48 м2), кухня-столовая (30 м2), кухня для приготовления пищи. 

Второй этаж: лестничный холл, три больших спальни с гардеробными, ванная комната, два балкона. 

В отделке использованы дорогие материалы: на полу - мрамор, гранит и натуральный дубовый паркет; все двери выполнены из цельного дуба; подоконники и рабочие поверхности - из камня. Кухонная мебель и техника произведены в Италии. 

Возможна покупка с мебелью. А пока посмотрите галерею - не пожалеете!

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