Галерея: роскошь через край в одном из домов в Пирита

Так и манит посмотреть, что же скрывается за вычурным фасадом этого дома. Мы откроем двери для всех, кому нравятся лепнина, мрамор, хрусталь и позолота. А также искусственные цветы и многое другое.
Эксклюзивный каменный дом из семи комнат площадью 363,5 м² построен в 2011 году и стоит на ухоженном участке площадью 1600 м².
В цокольном этаже находятся кладовая, гараж на две машины, туалет, душевая, баня с комнатой отдыха и камином, хозяйственное помещение.
На первом этаже расположены просторная прихожая с гардеробом, туалет, гостиная (48 м2), кухня-столовая (30 м2), кухня для приготовления пищи.
Второй этаж: лестничный холл, три больших спальни с гардеробными, ванная комната, два балкона.
В отделке использованы дорогие материалы: на полу - мрамор, гранит и натуральный дубовый паркет; все двери выполнены из цельного дуба; подоконники и рабочие поверхности - из камня. Кухонная мебель и техника произведены в Италии.
Возможна покупка с мебелью. А пока посмотрите галерею - не пожалеете!