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  • Фото: грузовик вылетел в кювет и перевернулся, водителя доставили в больницу

Фото: грузовик вылетел в кювет и перевернулся, водителя доставили в больницу

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Грузовик съехал в кювет в Вырумаа.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В среду, 5 декабря, в 16:21 в Вырумаа произошло ДТП, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

ДТП произошло в волости Выру, в деревне Рысса, на шестом километре дороги Нийтсику-Вымморски, где 58-летний мужчина на грузовике Scania оказался в кювете.

Полицейские выяснили, что грузовик двигался по дороге Нийтсику-Вымморски в сторону Нийтсику, где на пологом повороте на скользкой дороге водитель потерял управление и грузовик съехал с дороги. Прицеп грузовика перевернулся, и из него частично высыпался перевозимый щебень.

За рулем грузовика был трезвый, имеющий водительские права мужчина, который в результате ДТП пострадал и был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

Дорога на месте ДТП была скользкой, было уже темно. Полицейские установили, что водитель был пристегнут, а шины соответствовали требованиям.

Полиция напоминает, что для безопасного движения и избежания аварий следует выбирать стиль вождения в соответствии с погодными и дорожными условиями: лучше сбавлять скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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