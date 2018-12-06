Фото: грузовик вылетел в кювет и перевернулся, водителя доставили в больницу

ДТП произошло в волости Выру, в деревне Рысса, на шестом километре дороги Нийтсику-Вымморски, где 58-летний мужчина на грузовике Scania оказался в кювете.

Полицейские выяснили, что грузовик двигался по дороге Нийтсику-Вымморски в сторону Нийтсику, где на пологом повороте на скользкой дороге водитель потерял управление и грузовик съехал с дороги. Прицеп грузовика перевернулся, и из него частично высыпался перевозимый щебень.

За рулем грузовика был трезвый, имеющий водительские права мужчина, который в результате ДТП пострадал и был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

Дорога на месте ДТП была скользкой, было уже темно. Полицейские установили, что водитель был пристегнут, а шины соответствовали требованиям.