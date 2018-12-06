Устроивший взрыв в супермаркете Петербурга отправлен на принудительное лечение

"Освободить Лукьяненко от уголовной ответственности. <...> Применить к Лукьяненко принудительные меры медицинского характера", - огласил определение председательствующий судебной коллегии. Лукьяненко будет содержаться в Петербурге в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Как следует из оглашенного накануне прокурором обвинительного заключения, Лукьяненко собрал самодельное взрывное устройство у себя в квартире и привел его в действие в супермаркете, в результате чего пострадали покупатели, а магазин получил ущерб почти на 1,4 млн рублей.

Как сообщалось, с помощью теракта он хотел привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности организации "Дальнейшее энерго-информационное развитие" (ДЭИР), которую считал незаконной. Как отметил прокурор, еще до совершения теракта мужчина страдал хроническим расстройством психики.

Вечером 27 декабря 2017 года в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СКР, мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Обвинение в теракте было предъявлено 35-летнему петербуржцу Лукьяненко. Недалеко от места взрыва он спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах его поступка и фотографии бомбы.

На допросах Лукьяненко признал вину и подтвердил причастность к взрыву. Он заявил, что мотивом стала ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.