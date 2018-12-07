Бывший футболист сборной Германии просил жену сдавать за него тесты

«Никогда не выполнял всего объема упражнений во время подготовки, ни разу. Тебе выдают специальные часы, которые фиксируют твой пульс и запоминают упражнение. Поскольку жена у меня спортивная, она сама выполняла часть работы. У нее так хорошо выходило, что нас так и не вычислили», — заявил Кисслинг.