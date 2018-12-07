Агрессия в общественном транспорте: в Таллинне зафиксировано 13 случаев применения физического насилия

За 11 месяцев этого года по вызовам, связанными с происшествиями в столичном общественном транспорте, по всему Таллинну было зарегистрировано 14 преступлений, 13 из них – применение физического насилия и один случай нарушения общественного порядке, сообщил Rus.Postimees Департамент полиции и погранохраны.
«На территории Кесклиннаского отделения полиции больше всего вызовов было получено в городские автобусы, когда других пассажиров беспокоили, как правило, нетрезвые люди либо в транспорте находились люди асоциального образа жизни либо лица, явно нуждающиеся в вытрезвлении», - сказал руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс.
Полиция рекомендует, в случае, если пассажир общественного транспорта стал свидетелем любого правонарушения или нарушения общественного порядка, либо его беспокоит кто-то, следует позвонить на номер 112, чтобы стражи правопорядка могли как можно быстрее разрешить конкретную ситуацию, а также предотвратить возникновение новых подобных ситуаций.
«Если правонарушение имеет место в общественном транспорте, то, позвонив на 112, следует описать, по какому маршруту едет транспортное средство, в каком направлении, между какими остановками находится, по возможности точно описать человека и действовать далее в соответствии с инструкциями сотрудника телефона тревоги 112, - перечисляет действия пассажиров Кирсс. - Если есть возможность, о происшествии можно сообщить водителю транcпорта, чтобы остановиться и дождаться при необходимости патруля».
Если кто-то пострадал в происшествии в общественном транспорте, но не вызвал сразу полицию на место происшествия, следует обратиться в отделение полиции и сообщить о происшествии.