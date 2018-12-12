Ср, 12.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа

Партия реформ не поддержит проект госбюджета на 2019 год

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Riigikogu istung

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В среду, 12 декабря, в стенах Рийгикогу пройдет третье, заключительное чтение проекта государственного бюджета на следующий год.

Доходы и расходы государственного бюджета Эстонии на 2019 год превысят 11,3 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства, но по заверению правительства, бюджет 2019 года составлен с номинальным профицитом и структурно сбалансирован, пишет rus.err.ee. За основу при составлении государственного бюджета был взят прогноз, согласно которому рост экономики в следующем году составит 3%.

Оппозиция считает бюджет безликим, не готовым для экономических реформ и пополнения резервов, поэтому в среду утром парламентская фракция крупнейшей оппозиционной Партии реформ объявила, что будет голосовать против проекта бюджета.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ