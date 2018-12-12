Партия реформ не поддержит проект госбюджета на 2019 год

Доходы и расходы государственного бюджета Эстонии на 2019 год превысят 11,3 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства, но по заверению правительства, бюджет 2019 года составлен с номинальным профицитом и структурно сбалансирован, пишет rus.err.ee. За основу при составлении государственного бюджета был взят прогноз, согласно которому рост экономики в следующем году составит 3%.