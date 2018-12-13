Тереза Мэй. ФОТО: TOBY MELVILLE / REUTERS

Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117. Голосование было тайным.

Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать голосование о недоверии Мэй как лидеру партии.

"Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь", - заявила Мэй после голосования, добавив, что намерена продолжать работу.

Политики и наблюдатели разошлись в оценке того, что означает распределение голосов.

По мнению редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кунсберг, такие результаты все равно наносят ущерб репутации Мэй - 37% ее коллег в парламенте считают, что она должна покинуть пост лидера.

Парламентарий Джейкоб Риз-Могг, который был среди инициировавших голосование депутатов, заявил, что полученное Мэй количество голосов - ужасный результат, и призвал ее уйти в отставку.

Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл назвал победу Мэй убедительной, а первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что исход голосования нанес сильнейший удар по авторитету Мэй.

Что говорит оппозиция

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что ситуация с договоренностью по "брекситу" не изменилась, и Мэй придется снова представить на голосование Палаты общин свой ужасный, как он выразился, договор с ЕС.

"Тереза Мэй больше не пользуется поддержкой большинства депутатов парламента, в рядах ее правительства царит хаос, и она не в состоянии достичь договоренности по "брекситу", которая соответствовала бы интересам всей страны", - сказал Корбин.

Представители Лейбористской партии заявляют, что готовы предложить вотум недоверия правительству Мэй, в рамках которого будут голосовать все депутаты парламента от всех партий, но сделают это лишь тогда, когда будут уверены в своей победе.

Это может привести к досрочным всеобщим выборам.

Юри Вендик

Корреспондент Русской службы Би-би-си

Выиграв голосование о доверии в собственной фракции, Тереза Мэй перепрыгнула первую яму из возникших на её премьерском пути, но впереди - ещё пара ям, пошире и поглубже. От того, преодолеет ли их Мэй, зависит и судьба "брексита".

Во-первых, голосование по проекту договора о выходе из Евросоюза. Тереза Мэй отменила голосование 11 декабря из-за того, что проект неминуемо был бы отклонен большинством депутатов Палаты общин.

Правительство обещает провести голосование до 21 января, но соотношение сил противников и сторонников этого варианта договора пока остается прежним и, главное, остаётся прежней позиция Евросоюза.

Британские политики ставят содержание проекта в вину Терезе Мэй, но вообще-то он отражает позицию Евросоюза, а лидеры ЕС ясно дают понять, что начинать новые переговоры по этому документу не намерены.

Если же соглашение будет провалено в Палате общин, это станет железобетонным поводом для отставки Мэй и ее кабинета: правительство не выполнило наиглавнейшее свое задание.

Вторая яма, в которую может провалиться политическая карьера Мэй - вотум недоверия уже со стороны всей Палаты общин.

Главная оппозиционная партия, Лейбористская, говорит, что готова инициировать вотум, но ждёт наиболее подходящего момента. Лейбористов поддержат остальные четыре оппозиционные партии: Шотландская национальная партия, либерал-демократы, Зеленые и валлийская Плайд Камри (Партия Уэльса), а голосование в среду показало - пусть это и сильное упрощение - что даже среди депутатов-консерваторов у Мэй в Палате общин всего 200 верных сторонников. Всего депутатов - 650.

Если за недоверие правительству проголосует вся Палата общин, консерваторам надо будет в течение двух недель сформировать новое правительство, которое поддержит большинство депутатов, а если это не получится, придется объявлять внеочередные выборы.

Между тем "точка брексита" уже совсем близко: Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. "Брексит" привел к серьезнейшему расколу в правящей партии Британии, а этот раскол, в свою очередь, означает, что судьба "брексита" теперь совершенно непонятна. Возможны, хотя бы теоретически, любые варианты: от "обвального" выхода из ЕС без урегулирования отношений до отсрочки выхода и, например, второго референдума о членстве в ЕС.

Как развивались события в среду

Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру.

Этих писем, подписанных 15% от общего числа тори в Палате общин, было достаточно, чтобы вынести на голосование депутатов-консерваторов вопрос о доверии лидеру партии.

Еще несколько дней назад перспективы такого голосования выглядели туманно: несмотря на несогласие многих консерваторов с проектом договора о "брексите", представленным Мэй, собрать необходимые 48 подписей не удавалось.

Причиной недовольства однопартийцев Мэй стали неприемлемые, по их мнению, условия выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованные Терезой Мэй с Брюсселем.

Премьер-министру уже пришлось отложить на неопределенный срокголосование в парламенте по проекту этого договора, изначально назначенное на 11 декабря, так как компромиссный проект не нравился никому и не имел шансов на утверждение.

Терезу Мэй атаковали оппоненты со всех сторон: евроскептики и еврооптимисты, сторонники "мягкого брексита" и приверженцы жесткого варианта выхода из ЕС. Несмотря на это, Мэй настаивала, что изложенные в проекте условия - лучшие из возможных для Великобритании.

Еще накануне, рассматривая возможные сценарии дальнейшего развития событий, аналитики допускали и такой, при котором, добившись вотума доверия, но не набрав подавляющего большинства голосов, Тереза Мэй сама уйдет в отставку.

Однако в среду утром она исключила этот вариант, заявив, что будет сражаться до конца.

По ее словам, страна не может сейчас позволить себе смену премьер-министра.

Незадолго до голосования консерваторов по вопросу о доверии к своему лидеру Тереза Мэй сказала, что уйдет с поста премьер-министра до всеобщих выборов, назначенных на 2022 год.