Неизвестный водитель на Toyota сбил пешехода и скрылся с места ДТП
16 декабря 2018, 9:10
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы.
Вчера, 15 декабря, в 03.28 поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Виймси возле Хямарику-теэ,2, где неизвестный водитель на машине Toyota Avensis сбил двигавшегося в ту же сторону по проезжей части 39-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В другом ДТП, которое произошло в 14.00 в Выру возле улицы Кооли, 6, 36-летняя женщина за рулем Hyundai I30 сбила переходившую дорогу 11-летнюю девочку. Ребенок был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.