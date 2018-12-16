Вс, 16.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Неизвестный водитель на Toyota сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель на Toyota сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы.

Вчера, 15 декабря, в 03.28 поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Виймси возле Хямарику-теэ,2, где неизвестный водитель на машине Toyota Avensis сбил двигавшегося в ту же сторону по проезжей части 39-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В другом ДТП, которое произошло в 14.00 в Выру возле улицы Кооли, 6, 36-летняя женщина за рулем Hyundai I30 сбила переходившую дорогу 11-летнюю девочку. Ребенок был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.

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