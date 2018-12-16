Неизвестный водитель на Toyota сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Вчера, 15 декабря, в 03.28 поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Виймси возле Хямарику-теэ,2, где неизвестный водитель на машине Toyota Avensis сбил двигавшегося в ту же сторону по проезжей части 39-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.