Вс, 16.12.2018
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  • Галерея: пожилой водитель заснул за рулем и сбил фонарь вместе со столбом электропередачи

Галерея: пожилой водитель заснул за рулем и сбил фонарь вместе со столбом электропередачи

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В воскресенье во второй половине дня, около четырех часов, в деревне Сультси, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Opel отклонился на встречную сторону движения, съехал с дороги и сбил фонарь с деревянным столб электропередачи, передает Sakala.

Мужчина пенсионного возраста, находившийся за рулем Opel, ехал в сторону Каркси-Нуйа, он был один в машине. По данным находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, скорая помощь осмотрела водителя и доставила в Вильяндискую больницу. По первоначальным данным, водитель был трезв, но заснул за рулем.

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