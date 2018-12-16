Галерея: пожилой водитель заснул за рулем и сбил фонарь вместе со столбом электропередачи
16 декабря 2018, 19:01
В воскресенье во второй половине дня, около четырех часов, в деревне Сультси, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Opel отклонился на встречную сторону движения, съехал с дороги и сбил фонарь с деревянным столб электропередачи, передает Sakala.
Мужчина пенсионного возраста, находившийся за рулем Opel, ехал в сторону Каркси-Нуйа, он был один в машине. По данным находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, скорая помощь осмотрела водителя и доставила в Вильяндискую больницу. По первоначальным данным, водитель был трезв, но заснул за рулем.