Ср, 19.12.2018
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  • Не имевший прав 16-летний водитель BMW врезался в дерево: в больницу попал 14-летний пассажир

Не имевший прав 16-летний водитель BMW врезался в дерево: в больницу попал 14-летний пассажир

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Скорая помощь.

ФОТО: Pavel Lisitsõn/Sputnik/Scanpix

В понедельник вечером в Вильяндимаа произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний молодой человек.

Инцидент имел место около 20.20 в волости Вильянди в Саарекюла. На прямом участке дороги автомобиль BMW 316i, которым управлял не имевший водительских прав 16-летний юноша, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Находившегося в машине пассажира — 14-летнего молодого человека — доставили в Вильяндискую больницу.

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