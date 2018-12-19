Не имевший прав 16-летний водитель BMW врезался в дерево: в больницу попал 14-летний пассажир
19 декабря 2018, 7:21
В понедельник вечером в Вильяндимаа произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний молодой человек.
Инцидент имел место около 20.20 в волости Вильянди в Саарекюла. На прямом участке дороги автомобиль BMW 316i, которым управлял не имевший водительских прав 16-летний юноша, вылетел с дороги и врезался в дерево.
Находившегося в машине пассажира — 14-летнего молодого человека — доставили в Вильяндискую больницу.