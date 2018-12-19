Дизайн-прогноз: какими будут интерьеры в 2019 году?

1. Разумное потребление

Лаконичные интерьеры делают не первый год, но впереди качественный скачок. Дизайнеры всего мира призывают отказаться от избыточного в пользу необходимого: не покупать новые гаджеты просто из-за того, что обновилась линейка, и не забивать дома вещами, которые не имеют ни практического, ни эмоционального значения.

2. Интерьеры-трансформеры

Заказчики все чаще просят создать интерьер-трансформер — похоже, эта тенденция станет еще ярче в следующем году. Вариативность — с некоторых пор свойство не только аксессуаров (стало грустно — поменяли цвет диванных подушек), но и предметов мебели. Кровати выезжают из стены, перегородки двигаются по рельсам... Совсем скоро это перестанет быть для нас экзотикой.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

3. Невидимые кухни

В технологическом и стилистическом плане кухня остается проводником прогресса. Кухни станут еще менее заметны: мобильные столешницы, подвижные рабочие поверхности, фасады на магнитах! Модная тенденция: кухни совсем не видно, а управление всеми функциями производится с помощью гаджетов. Но мало кто может позволить себе такую кухню из-за цены.

4. Поумневшие дома

Однозначно: дизайнеры призывают привыкать к дистанционному управлению электроникой, системам климат-контроля и устройствам, которые регулируют себя сами. Дело не в том, что нам уже лень встать с дивана, чтобы закрыть шторы — все делается ради осознанного потребления ресурсов. Многие гаджеты научились выключаться сами, когда их не используют, или переходить в режим экономии энергии.

5. На полвека назад

Параллельно с развитием технологий мы оглядываемся на ретро-стили. В 2019-м в интерьерном дизайне можно ожидать ренессанса 1970-х. Но это будет новое элегантное прочтение форм, свойственных середине прошлого века: сочные цветовые сочетания, мебель обтекаемых форм, латунь в декоре и светильниках, орнаменты в текстиле

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

6. Свобода быть собой

Много говорится о персонализации дома: интерьер должен подходить к исходному пространству, как костюм, сшитый по мерке. А добиваться этого предполагают за счет смешения стилей. Одной из модных тенденций будет неидеальный интерьер. То есть в интерьер добавится маленькая небрежность или перчинка — деталь, которая будет очевидно выбиваться из окружения. К примеру, кресло с африканским принтом в минималистичном и сдержанном интерьере.

7. Гармония в природе

Что делать тем, кто по-прежнему хочет возвращаться домой за спокойствием? Следить за трендом-антиподом. Неброские интерьеры в природных тонах и материалах тоже будут востребованы в 2019-м — особенно среди тех, кто стремится жить экологично. О том, что надо быть ближе к природе, много говорят, но похоже, мы от нее только отдаляемся: единственная поездка на шашлыки за всё лето не в счет. В мегаполисах этот разрыв стремятся компенсировать в интерьерах.