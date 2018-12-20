Житель Эстонии сорвал джекпот в 325 000 евро
20 декабря 2018, 7:07
Вчера в телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 325 776,60 евро. Счастливый билет был куплен в интернете.
В предыдущий раз джекпот выиграли 10 октября, тогда купленный на палдиской почте билет принес победительнице 304 515 евро. Победительница - жительница Харьюмаа планировала на выигранную сумму выплатить кредиты, помочь детям и отправиться путешествовать.
За 11 месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству 9,1 млн евро налога на азартные игры. За тот же период предприятие выплатило выигрышей на 19,5 млн евро, в том числе - 4,5 млн евро на выигрыши в быструю лотерею.