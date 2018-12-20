Житель Эстонии сорвал джекпот в 325 000 евро

В предыдущий раз джекпот выиграли 10 октября, тогда купленный на палдиской почте билет принес победительнице 304 515 евро. Победительница - жительница Харьюмаа планировала на выигранную сумму выплатить кредиты, помочь детям и отправиться путешествовать.

За 11 месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству 9,1 млн евро налога на азартные игры. За тот же период предприятие выплатило выигрышей на 19,5 млн евро, в том числе - 4,5 млн евро на выигрыши в быструю лотерею.