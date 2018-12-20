Встреча двух звезд чуть не закончилась ледовым побоищем

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" 2:1, а капитаны команд Сидни Кросби и Александр Овечкин устроили словесную перепалку, которая чуть не перешла в драку.
На 55-й секунде встречи произошла драка между Томом Уилсоном и Джеймисоном Олексяком, а Овечкин успел потолкаться с защитником "Пингвинов", Крисом Летангом. После этого между Александром Овечкиным и Сидни Кросби завязалась словесная перепалка.
Комментатор трансляции сообщил, что Кросби спросил Овечкина: «Почему ты не подрался с ним?» На что Александр ответил: «Почему бы тебе не подраться со мной? Хватит болтать».
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал перепалку с Александром Овечкиным так: «Я пытался объяснить судье, что Уилсон был зачинщиком драки. По какой-то причине Овечкин начал орать на меня. Я общался с официальным лицом, а не с ним. Не знаю, зачем Овечкин вмешался», – сказал Кросби.
Ссора настолько повлияла на Овечкина, что впервые за 14 игр Александр ушел со льда без набранных очков.