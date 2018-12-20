Видео: смотрите, как выглядит новая парковка возле Таллиннского аэропорта!

«Мы приложили много усилий, чтобы к Рождеству сделать подарок пассажирам», - сказал руководитель пассажирского терминала Таллиннского аэропорта Аско Кивинук Postimees, отметив, что парковка построена раньше срока.

В новом парковочном доме 1242 места, из которых более 700 находятся под крышей. Теперь на парковке аэропорта есть система, показывающая свободные места. Кроме того, в следующем году для тех, кто подъезжает со стороны Тарту и Таллинна, установят табло, где будет уже издали видно, на каком этаже парковочного дома есть свободные места.

Жизнь водителей станет проще и благодаря системе распознавания номеров. Для купивших билет шлагбаум будет подниматься автоматически. Для электромобилей есть пункты для подзарядки.

Для краткосрочной парковки kiss and fly отведена зона под крышей в центре парковочного дома, чтобы неблагоприятная погода не препятствовала прощанию пассажиров.

«Когда-то нам поступало на это много жалоб, так что теперь проблема решена», - сказал Кивинук. Изменений в цене за парковку не будет: первые 15 минут бесплатно, первый день парковки будет стоить 15, а каждый следующий - пять евро.

Кроме того, теперь Таллиннский аэропорт стал первым в мире с безопасной велосипедной парковкой.