Сб, 22.12.2018
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Криштиану Роналду выпустил свою мобильную игру

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Cristiano Ronaldo

ФОТО: www.imagephotoagency.it / imago/Gribaudi/ImagePhoto

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о выходе собственной мобильной игры под названием "Cristiano Ronaldo: Soccer Clash".

Пользователь игрушки получает возможность создать уникального персонажа, который будет наносить удары по воротам из различных положений и отбивать удары соперников, пишет Newsru.com.

Кроме того, в "Cristiano Ronaldo: Soccer Clash" можно бросить вызов другому пользователю и сыграть с ним онлайн.

"Моя новая игра уже тут! Теперь ты можешь забивать мячи друзьям! Бросай им вызов и рассказывай, кто победил", - написал Криштиану.

В чемпионате Италии-2018/19 Роналду забил 11 мячей в 16 матчах. Португалец стал игроком "Ювентуса" летом нынешнего года. Его трансфер обошелся туринскому клубу в 117 млн евро.

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