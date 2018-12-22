Криштиану Роналду выпустил свою мобильную игру

Пользователь игрушки получает возможность создать уникального персонажа, который будет наносить удары по воротам из различных положений и отбивать удары соперников, пишет Newsru.com.

Кроме того, в "Cristiano Ronaldo: Soccer Clash" можно бросить вызов другому пользователю и сыграть с ним онлайн.

"Моя новая игра уже тут! Теперь ты можешь забивать мячи друзьям! Бросай им вызов и рассказывай, кто победил", - написал Криштиану.

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.