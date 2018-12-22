Криштиану Роналду выпустил свою мобильную игру

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о выходе собственной мобильной игры под названием "Cristiano Ronaldo: Soccer Clash".
Пользователь игрушки получает возможность создать уникального персонажа, который будет наносить удары по воротам из различных положений и отбивать удары соперников, пишет Newsru.com.
Кроме того, в "Cristiano Ronaldo: Soccer Clash" можно бросить вызов другому пользователю и сыграть с ним онлайн.
"Моя новая игра уже тут! Теперь ты можешь забивать мячи друзьям! Бросай им вызов и рассказывай, кто победил", - написал Криштиану.
My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.
В чемпионате Италии-2018/19 Роналду забил 11 мячей в 16 матчах. Португалец стал игроком "Ювентуса" летом нынешнего года. Его трансфер обошелся туринскому клубу в 117 млн евро.