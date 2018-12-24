Четвертый уровень угрозы: в Испании ищут мужчину, планировавшего теракт в Барселоне на новогодние праздники

По предварительным данным, речь идет о подданном Марокко. Региональные правоохранительные органы уведомили часть своих сотрудников об этой угрозе. Полицейских просят усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, в том числе на туристической улице Рамбла и в районе храма святого семейства ("Саграда Фамилия").

Газета El Pais приводит инициалы подозреваемого - Б. Л. По сведениям издания, ему 30 лет. Подозреваемый уроженец Касабланки имеет удостоверение водителя автобуса. Однако пока нет данных, что разыскиваемый находится на территории Испании.

Ранее Госдепартамент США через Twitter призвал проявлять повышенную осторожность в районе улицы Рамбла в Барселоне в ходе новогодних праздников. "Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - отметили в ведомстве. В сообщении указывалось, что следует проявлять осторожность вблизи проезда автотранспорта, в том числе автобусов.

В Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых террористов. Повышенные меры безопасности введены в местах скопления людей, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. Особый режим работы правоохранительных органов продлится до 8 января.