Галерея: жители этого эстонского города поразили своей креативностью

Многие вильяндиские дома украшены к Рождеству. Большинство жителей украшали свои жилища обычными белыми или голубыми огоньками, но есть и более оригинальные решения. Особенно впечатлили дома на Ууэвески и Пеэтримыйза. Также очень празднично выглядят окна многоквартирных домов на Мяннимяэ и Паалалинна, мерцающие разноцветными огнями.