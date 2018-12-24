Пн, 24.12.2018
Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Владимир Путин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Галерея: жители этого эстонского города поразили своей креативностью

Галерея: жители этого эстонского города поразили своей креативностью

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Велосипед, украшенный огоньками.

ФОТО: Elmo Riig

Фотограф Sakala погулял по Вильянди и выяснил, как люди украсили свои дома к Рождеству.

Многие вильяндиские дома украшены к Рождеству. Большинство жителей украшали свои жилища обычными белыми или голубыми огоньками, но есть и более оригинальные решения. Особенно впечатлили дома на Ууэвески и Пеэтримыйза. Также очень празднично выглядят окна многоквартирных домов на Мяннимяэ и Паалалинна, мерцающие разноцветными огнями.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ