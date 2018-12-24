Галерея: жители этого эстонского города поразили своей креативностью
24 декабря 2018, 14:21
Фотограф Sakala погулял по Вильянди и выяснил, как люди украсили свои дома к Рождеству.
Многие вильяндиские дома украшены к Рождеству. Большинство жителей украшали свои жилища обычными белыми или голубыми огоньками, но есть и более оригинальные решения. Особенно впечатлили дома на Ууэвески и Пеэтримыйза. Также очень празднично выглядят окна многоквартирных домов на Мяннимяэ и Паалалинна, мерцающие разноцветными огнями.