В новогоднюю ночь общественный транспорт Таллинна совершит дополнительные рейсы

31 декабря транспорт работает по будничному расписанию, а 1 января - по воскресному. В ночь с 31 декабря на 1 января продлевается время работы на основных линиях общественного транспорта столицы.

Автобусы линии 1A будут дополнительно выходить из центра города в 01:00, 02:00, 03:00, а с другого конца линии - в 01:30, 02:30, 03:30;

линий 8, 40, 42, 60, 63, 67 и 68 - из центра города в 01:00, 02:00, 03:00, с другого конца - в 00:30, 01:30 и 02:30, а линии 8 еще и в 3:30;

линии 18 - из центра города в 01:00, 02:10, 03:20, и с другого конца - в 00:30, 01:35 и 02:45.

Ночные автобусы линий 1A и 8 будут отправляться с остановки «Хобуяама», линий 18 и 40 - с остановки «Хобуяама» у Главпочтамта и останавливаться на остановке «Площадь Вабадузе» на Пярнуском шоссе (рядом с Яановской церковью), а автобусы линий 42, 60, 63, 67 и 68 - на своих обычных остановках.

Троллейбусы линий 1 и 3 дополнительно отправятся в путь с остановки «Тынисмяги» в 01:00, 02:00, 03:00, а в обратный путь - в 00:30, 01:30 и 02:30.

Трамваи линии 1 ночью отправятся в путь с остановки «Хобуяама» в сторону Копли в 01:00, 02:00, 03:00 и в сторону Кадриорга - в 00:45, 01:45 и 02:45; трамваи линии 4 с той же остановки в сторону Пярнуского шоссе в 01:00, 02:00, 03:00 и в сторону аэропорта - в 00:30, 01:30 и 02:30.

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