Чт, 27.12.2018
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  • На обочине дороги обнаружили горящий Mercedes, полиция задержала угонщиков

На обочине дороги обнаружили горящий Mercedes, полиция задержала угонщиков

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Горящий автомобиль. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

В ночь на 26 декабря в полицию сообщили, что в деревне Лооди волости Вильянди на обочине дороги горит Mercedes-Benz, пишет Sakala.

Человек, позвонивший в Центр тревоги, позже смог своими силами потушить автомобиль. Он передал прибывшим на место происшествия полицейским ценную информацию о предполагаемых виновниках и о том, куда они направились.

На основе полученной информации полицейские начали выяснять подробности произошедшего и вскоре задержали подозреваемых в угоне автомобиля на перекрестке Пяйдре и Рамси-теэ. 

Для выяснения подробностей произошедшего их доставили в участок.

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