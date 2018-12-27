На обочине дороги обнаружили горящий Mercedes, полиция задержала угонщиков
27 декабря 2018, 18:02
В ночь на 26 декабря в полицию сообщили, что в деревне Лооди волости Вильянди на обочине дороги горит Mercedes-Benz, пишет Sakala.
Человек, позвонивший в Центр тревоги, позже смог своими силами потушить автомобиль. Он передал прибывшим на место происшествия полицейским ценную информацию о предполагаемых виновниках и о том, куда они направились.
На основе полученной информации полицейские начали выяснять подробности произошедшего и вскоре задержали подозреваемых в угоне автомобиля на перекрестке Пяйдре и Рамси-теэ.
Для выяснения подробностей произошедшего их доставили в участок.