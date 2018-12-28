Читатели Rus.Postimees выбрали героя и антигероя 2018 года

Заметим, что симпатии большинства оказались не на стороне политиков или общественных деятелей: вы активно поддержали обычных людей, совершивших нечто удивительное и необычное. Вот они - герои повседневной жизни.

Роды на шоссе. ФОТО: Частный архив.

Первое место заняла бригада скорой помощи, принявшая роды на шоссе. Из-за закрытия родильного дома в Валгамаа местная жительница родила ребенка на обочине дороги, не доехав до Тарту несколько десятков километров. Роды приняли прибывшие на место происшествия медики. Руководитель Тартуской скорой помощи хотел уволить одного из сотрудников за публикацию снимка в социальных сетях, но позже автора поста все же решили оставить на рабочем месте.

Поиски пропавшего в лесу Ивана Тогидного. ФОТО: Iga Elu

Второе место заняли добровольцы, участвовавшие в поисках людей. Деятельность волонтеров привлекла внимание после того, как они две недели провели в лесу в поисках заблудившегося пенсионера. В декабре была официально зарегистрирована некоммерческая организация IGA ELU. Ее участники хотят, чтобы государство изменило систему поиска пропавших и привлекало добровольцев к поискам в первый же день.

Стевен Канарбик очень благодарен людям, которые его спасли. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

На третьем месте - водитель и пассажиры автобуса, спасшие человеку жизнь. «Для меня все они - гордость Эстонии», - говорит спасенный ими молодой человек.

Со знаком минус

Кто же больше всех огорчил нас в уходящем году? В рейтинге антигероев в тройку вошли политики и государственные деятели.

Руководитель Больничной кассы Райн Лаане. ФОТО: Liis Treimann

На первом месте - глава Больничной кассы Райн Лаане, который учинил передел рынка медицинских услуг, в результате чего многие пациенты внезапно лишились врачебной помощи. При этом зарплата руководителей Больничной кассы вмиг выросла на 2000 евро. У Лаане она составляет около 8000 евро. Кстати, закономерно, что герой и антигерой 2018, по версии наших читателей, так тесно связаны друг с другом. Ведь если бы не решение Больничной кассы о закрытии родильных отделений в уездах, не было бы и описанной выше чрезвычайной ситуации с родами на шоссе.

Март Хельме. ФОТО: Sander Ilvest

Второе место занял Март Хельме. Председатель EKRE назвал граждан иного происхождения раковой опухолью Кремля и призвал проверять неэстонцев на лояльность, но затем попытался задобрить русскоязычных. Партия прославилась благодаря грязной борьбе, популизму и провокациям.

Евгений Осиновский. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На третьем месте оказался лидер социал-демократов Евгений Осиновский, запомнившийся непопулярной в народе политикой акцизов и подавший в отставку с поста министра и здоровья и труда в этом году.