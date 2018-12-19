Голосование: кто он - антигерой 2018 года?

Редакция Rus.Postimees составила два списка, в которые вошли люди, наиболее ярко проявившие себя в этом году. Одни вызывали восхищение, другие – негодование, но все они так или иначе влияли на настроения в обществе и на политическую жизнь в нашей стране. Мы вспомнили не только государственных деятелей, но и военнослужащих, предпринимателей, активистов и, на первый взгляд, обычных людей. Здесь мы предлагаем читателям выбрать антигероя года, а если наш список кажется вам неполным, вы можете предложить свои варианты по адресу vene@postimees.ee. Героя 2018 года можно выбрать ЗДЕСЬ. Итоги голосования будут подведены 28 декабря.