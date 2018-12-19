Голосование: кто он - антигерой 2018 года?

Редакция Rus.Postimees составила два списка, в которые вошли люди, наиболее ярко проявившие себя в этом году. Одни вызывали восхищение, другие – негодование, но все они так или иначе влияли на настроения в обществе и на политическую жизнь в нашей стране. Мы вспомнили не только государственных деятелей, но и военнослужащих, предпринимателей, активистов и, на первый взгляд, обычных людей. Здесь мы предлагаем читателям выбрать антигероя года, а если наш список кажется вам неполным, вы можете предложить свои варианты по адресу vene@postimees.ee. Героя 2018 года можно выбрать ЗДЕСЬ. Итоги голосования будут подведены 28 декабря.
1. Райн Лаане
Глава Больничной кассы учинил передел рынка медицинских услуг, в результате чего многие пациенты внезапно лишились врачебной помощи. При этом зарплата руководителей Больничной кассы вмиг выросла на 2000 евро. У Лаане она составляет около 8000 евро.
2. Айвар Рехе
Руководитель эстонского отделения банка Danske потерял должность из-за скандала с отмыванием миллиардов долларов. Как утверждали СМИ, в масштабном отмывании денег замешаны члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ.
3. Денис Метсавас
Образцовый офицер Сил обороны Эстонии был задержан по подозрению в государственной измене. Вместе с ним по подозрению в измене родины был задержан его отец, бывший советский пограничник Петр Волин. Обыски и осмотр носителей информации у Метсаваса и Волина подтвердили возникшие подозрения – как поддержание связей с ГРУ, так и получение денег от российского разведуправления.
4. Март Хельме
Председатель EKRE назвал граждан иного происхождения раковой опухолью Кремля и призвал проверять неэстонцев на лояльность, но затем попытался задобрить русскоязычных. Партия прославилась благодаря грязной борьбе, популизму и провокациям.
5. Урмас Рейнсалу
Министр юстиции выступил против соглашения ООН по миграции и спровоцировал правительственный кризис.
6. Евгений Осиновский
Противостояние социал-демократов и «Отечества» и резкое высказывание Осиновского обострило правительственный кризис, однако позже его удалось замять. Кроме того, на посту министра труда и здоровья Осиновский неоднократно подвергался критике за акцизную политику, в частности, за акцизы на алкоголь. Подал в отставку с поста министра, не доведя свои начинания до конца, и сосредоточился на подготовке к предстоящим выборам.
7. Лайне Рандъярв
Лайне Рандъярв должна была возглавить Eesti Kontsert с 1 февраля следующего года, однако депутат хотела приступить к работе 1 апреля, чтобы получить выходное пособие от Рийгикогу в размере 20 888 евро. В итоге Рандъярв лишилась и нового поста, и компенсации.
8. Денис Бородич
Возглавил TLT с зарплатой больше, чем у премьер-министра и президента. Тут же принял на работу своих старых приятелей, чем вызвал на себя шквал обвинений в коррупции.
9. Игорь Манг
Астролог, благодаря которому выражение «раскрыть чакры» приобрело новый смысл. Прославился после многочисленных жалоб его клиенток на сексуальные домогательства.
10. Участники молодежных банд
Летом стало известно о жестокой банде, орудующей на улицах Таллинна. Сообщалось, что в нее входят около 20 человек. Компания совершала кражи в магазинах, употребляла алкоголь и наркотики и нападала на людей. Власти Таллинна пошли на беспрецедентную меру - была нанята охранная фирма, которая патрулировала зеленые зоны в центре города.