Голосование: выберите героя 2018 года!

1. Бригада скорой помощи, принявшая роды на шоссе

Роды на шоссе. ФОТО: Erakogu

Из-за закрытия родильного дома в Валгамаа местная жительница родила ребенка на обочине дороги, не доехав до Тарту 32 км. Роды приняли прибывшие на место происшествия медики. Руководитель Тартуской скорой помощи хотел уволить одного из сотрудников за публикацию снимка в социальных сетях, но позже автора поста все же решили оставить на рабочем месте.

2. Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Керсти Кальюлайд – первый президент, перенесший свою резиденцию в Нарву, уделила особенно пристальное внимание Северо-Востоку. Периодически говорит по-русски с русскоязычными жителями. Занимает активную позицию по многим вопросам, в том числе неоднократно требовала решить проблемы с гражданством оптантов.

3. Алли Рутто

Алли Рутто ФОТО: Birgit Püve

Живущая в Абхазии эстонка, история которой привлекла широкое внимание общественности к проблеме «граждан по ошибке». После длившегося несколько недель тесного сотрудничества между МВД, канцлером юстиции и Департаментом полиции и погранохраны было принято решение о выдаче Алли Рутто нового паспорта гражданина Эстонии.

4. Юри Ратас

Юри Ратас. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees/Scanpix

Премьер-министра Эстонии только ленивый не упрекал в том, что на большинство вопросов он отвечает слишком обтекаемо. Возможно, именно это умение сглаживать углы помогло Ратасу свести на нет правительственный кризис, разразившийся после выступления Урмаса Рейнсалу против миграционного пакта ООН.

5. Кристьян Раху

Кристьян Раху. ФОТО: Konstantin Sednev

Председатель совета отопительной компании Utilitas. Выплатил каждому из 263 сотрудников своей фирмы премию в размере 50 000 евро.

6. Добровольцы, участвовавшие в поисках людей

Поиски пропавшего в лесу Ивана Тогидного. ФОТО: Iga Elu

В Ида-Вирумаа добровольцы две недели провели в лесу в поисках заблудившегося пенсионера. К тому времени, как его нашли, он был уже мертв. По мнению участников поисков, пожилой нарвитянин умер на четвертый день поисков, когда полиция еще не начала координировать работу волонтеров. В декабре была официально зарегистрирована некоммерческая организация IGA ELU. Ее участники хотят, чтобы государство изменило систему поиска пропавших и привлекало добровольцев к поискам в первый же день.

7. Водитель и пассажиры автобуса, спасшие человеку жизнь

Стевен Канарбик очень благодарен людям, которые его спасли. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Нередко тех, кому стало плохо в общественном месте, подозревают в том, что они злоупотребили запрещенными веществами. Поэтому Стевену Канарбику, у которого случился внезапный приступ в автобусе, повезло: другие пассажиры и водитель без предубеждений бросились ему помогать, сделали массаж сердца и вызвали скорую. «Для меня все они - гордость Эстонии», - говорит молодой человек.

8. Андрес Анвельт

Андрес Анвельт. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

На посту министра внутренних дел добился повышения зарплат спасателям и полицейским. Позже из-за проблем со здоровьем подал в отставку и ушел из политики.

9. Элина Нечаева

Элина Нечаева ФОТО: Maksim Toome

10. Игровой центр «Матвейка» для особых детей

Элина Нечаева Maksim Toome

11. Туули Дмитриева

PGS. ФОТО: panthermedia.net / Andriy Popov

Эмбриолог Центра лечения бесплодия Пельгулиннаской женской клиники. Сумела взять необходимые для анализа клетки с крошечного эмбриона после оплодотворения яйцеклетки и до ее внедрения в матку. В результате в Эстонии родился первый ребенок с помощью PGS.

12. Эва Трууверк

Эва Трууверк ФОТО: Arno Mikkor

Обладательница титула «Гражданин года 2018», один из лидеров движения «Сделаем!», организатор «Всемирной уборки».

13. Организаторы торжеств в честь столетия Эстонии

24 февраля 2018 года исполнилось ровно 100 лет с момента провозглашения независимости Эстонии. ФОТО: Mihkel Maripuu

В уходящем году исполнилось сто лет с момента провозглашения независимости Эстонии. На протяжении 12 месяцев команда ЭР-100 организовывала различные мероприятия в честь юбилейного года.

14. Анти Хейл и Янус Фрийс

Робот Starship Technologies. ФОТО: Mailis Ollino/Pärnu Postimees