Голосование: выберите героя 2018 года!

Редакция Rus.Postimees составила два списка, в которые вошли люди, наиболее ярко проявившие себя в этом году. Одни вызывали восхищение, другие – негодование, но все они так или иначе влияли на настроения в обществе и на политическую жизнь в нашей стране. Мы вспомнили не только государственных деятелей, но и военнослужащих, предпринимателей, активистов и, на первый взгляд, обычных людей. Здесь мы предлагаем читателям выбрать героя года, а если наш список кажется вам неполным, вы можете предложить свои варианты по адресу vene@postimees.ee. Антигероя 2018 года можно выбрать ЗДЕСЬ. Итоги голосования будут подведены 28 декабря.
1. Бригада скорой помощи, принявшая роды на шоссе
Из-за закрытия родильного дома в Валгамаа местная жительница родила ребенка на обочине дороги, не доехав до Тарту 32 км. Роды приняли прибывшие на место происшествия медики. Руководитель Тартуской скорой помощи хотел уволить одного из сотрудников за публикацию снимка в социальных сетях, но позже автора поста все же решили оставить на рабочем месте.
2. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд – первый президент, перенесший свою резиденцию в Нарву, уделила особенно пристальное внимание Северо-Востоку. Периодически говорит по-русски с русскоязычными жителями. Занимает активную позицию по многим вопросам, в том числе неоднократно требовала решить проблемы с гражданством оптантов.
3. Алли Рутто
Живущая в Абхазии эстонка, история которой привлекла широкое внимание общественности к проблеме «граждан по ошибке». После длившегося несколько недель тесного сотрудничества между МВД, канцлером юстиции и Департаментом полиции и погранохраны было принято решение о выдаче Алли Рутто нового паспорта гражданина Эстонии.
4. Юри Ратас
Премьер-министра Эстонии только ленивый не упрекал в том, что на большинство вопросов он отвечает слишком обтекаемо. Возможно, именно это умение сглаживать углы помогло Ратасу свести на нет правительственный кризис, разразившийся после выступления Урмаса Рейнсалу против миграционного пакта ООН.
5. Кристьян Раху
Председатель совета отопительной компании Utilitas. Выплатил каждому из 263 сотрудников своей фирмы премию в размере 50 000 евро.
6. Добровольцы, участвовавшие в поисках людей
В Ида-Вирумаа добровольцы две недели провели в лесу в поисках заблудившегося пенсионера. К тому времени, как его нашли, он был уже мертв. По мнению участников поисков, пожилой нарвитянин умер на четвертый день поисков, когда полиция еще не начала координировать работу волонтеров. В декабре была официально зарегистрирована некоммерческая организация IGA ELU. Ее участники хотят, чтобы государство изменило систему поиска пропавших и привлекало добровольцев к поискам в первый же день.
7. Водитель и пассажиры автобуса, спасшие человеку жизнь
Нередко тех, кому стало плохо в общественном месте, подозревают в том, что они злоупотребили запрещенными веществами. Поэтому Стевену Канарбику, у которого случился внезапный приступ в автобусе, повезло: другие пассажиры и водитель без предубеждений бросились ему помогать, сделали массаж сердца и вызвали скорую. «Для меня все они - гордость Эстонии», - говорит молодой человек.
8. Андрес Анвельт
На посту министра внутренних дел добился повышения зарплат спасателям и полицейским. Позже из-за проблем со здоровьем подал в отставку и ушел из политики.
9. Элина Нечаева
Певица Элина Нечаева достойно представила Эстонию на «Евровидении», заняв восьмое место в финале.
10. Игровой центр «Матвейка» для особых детей
Элина Нечаева
Maksim Toome
Игровой клуб для детей с особыми двигательными потребностями «Матвейка» из Нарвы дважды получал награды на фестивале танцев в инвалидных колясках «Адмиралтейское танго», а теперь покорил и Москву.
11. Туули Дмитриева
Эмбриолог Центра лечения бесплодия Пельгулиннаской женской клиники. Сумела взять необходимые для анализа клетки с крошечного эмбриона после оплодотворения яйцеклетки и до ее внедрения в матку. В результате в Эстонии родился первый ребенок с помощью PGS.
12. Эва Трууверк
Обладательница титула «Гражданин года 2018», один из лидеров движения «Сделаем!», организатор «Всемирной уборки».
13. Организаторы торжеств в честь столетия Эстонии
В уходящем году исполнилось сто лет с момента провозглашения независимости Эстонии. На протяжении 12 месяцев команда ЭР-100 организовывала различные мероприятия в честь юбилейного года.
14. Анти Хейл и Янус Фрийс
Руководители Starship Technologies вывели роботов на улицы Таллинна. С декабря беспилотные курьеры доставляют еду жителям района Мустамяэ.