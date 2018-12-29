В Эстонии рассматривают возможность отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь

Все больше городов по всему миру отказываются от традиционного фейерверка в новогоднюю ночь в пользу лазерного шоу: в этом году такое решение впервые приняли в Финляндии, в городе Эспоо. Эстония пока идет в этом вопросе по традиционному пути, но, возможно, и здесь грохот петард сменится менее громкими лазерными узорами, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».