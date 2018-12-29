В Эстонии рассматривают возможность отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь

Все больше городов по всему миру отказываются от традиционного фейерверка в новогоднюю ночь в пользу лазерного шоу: в этом году такое решение впервые приняли в Финляндии, в городе Эспоо. Эстония пока идет в этом вопросе по традиционному пути, но, возможно, и здесь грохот петард сменится менее громкими лазерными узорами, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
По словам властей столичного района Кесклинн, следует подумать о том, может ли Таллинн заменить фейерверк каким-то другим шоу, например, лазерным. По данным «АК», возможный отказ от салютов в пользу лазерного шоу взвешивают также Тарту и Пярну.
В этом году, впрочем, в разных городах Эстонии еще можно будет увидеть традиционный фейерверк: одном только Таллинне салют обойдется в круглую сумму - порядка 14 000 евро, в Тарту он будет стоить 5 000 евро, в Пярну - 4000 евро.