Скоро может появиться прямой рейс из Таллинна в Дубай
31 декабря 2018, 10:18
Несколько авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) проявляют интерес к открытию прямых рейсов Таллинн-Дубай, сообщает Postimees.
Министра предпринимательства Рене Таммист сообщил, что интерес проявили в том числе авиакомпания Emirates и бюджетная компания flyDubai.
«Надеемся, что начатые на нескольких уровнях переговоры на счет этих линий дадут позитивные результаты ко времени старта EXPO. Аэропорт Дубая — важный транзитный узел для путешествующих в Австралию, Азию и Африку. В случае регулярного сообщения эстонцы смогут дешевле путешествовать и в этих направлениях», - говорит Таммист.
Эстония откроет в феврале представительство EAS в Дубае, летом — посольство в Абу-Даби и примет участие в международной выставке EXPO в 2020 году.