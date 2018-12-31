Скоро может появиться прямой рейс из Таллинна в Дубай

«Надеемся, что начатые на нескольких уровнях переговоры на счет этих линий дадут позитивные результаты ко времени старта EXPO. Аэропорт Дубая — важный транзитный узел для путешествующих в Австралию, Азию и Африку. В случае регулярного сообщения эстонцы смогут дешевле путешествовать и в этих направлениях», - говорит Таммист.