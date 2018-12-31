Пн, 31.12.2018
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Скоро может появиться прямой рейс из Таллинна в Дубай

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FlyDubai Boeing 737-800

ФОТО: MAKSIM BLINOV / Sputnik

Несколько авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) проявляют интерес к открытию прямых рейсов Таллинн-Дубай, сообщает Postimees.

Министра предпринимательства Рене Таммист сообщил, что интерес проявили в том числе авиакомпания Emirates и бюджетная компания flyDubai.

«Надеемся, что начатые на нескольких уровнях переговоры на счет этих линий дадут позитивные результаты ко времени старта EXPO. Аэропорт Дубая — важный транзитный узел для путешествующих в Австралию, Азию и Африку. В случае регулярного сообщения эстонцы смогут дешевле путешествовать и в этих направлениях», - говорит Таммист.

Эстония откроет в феврале представительство EAS в Дубае, летом — посольство в Абу-Даби и примет участие в международной выставке EXPO в 2020 году.

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