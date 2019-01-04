Госсекретарь США объявил о начале вывода американских войск из Сирии

При этом президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для "стабильности на Среднем Востоке", отметил Помпео. По его словам, глава государства недвусмысленно заявил, что кампанию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) необходимо продолжать, пишет DW.com.

Анкара поддерживает решение Вашингтона

24 декабря 2018 президент Соединенных Штатов подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися поддержкой США.

Вскоре после заявления Белого дома о выводе войск, которое было сделано 19 декабря, министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.

Конфликт длится с 2011 года

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.