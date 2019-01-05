Викторина для умного читателя: 10 вопросов о самом главном

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Небольшая шпаргалка
1. Шведский производитель оружия выкручивает руки эстонскому Министерству обороны
2. Игорь Грязин вышел из Партии реформ
3. Эстония будет хоронить зарубежный уран на своем побережье – факты, мнения, опасности
4. Видео: новая система позволяет полиции за пять минут выписать штраф за превышение скорости
5. Фото и видео: от попадания ракеты загорелось садоводство Nurmiko
6. В Эстонии объявлен год этой птицы
7. Готовьтесь загадывать желания! Этой ночью жители Эстонии увидят звездопад
8. Зарубежные поездки Керсти Кальюлайд влетели государству в копеечку
9. Более половины граждан Эстонии доверяют Европейскому союзу
10. В стране проживают в общей сложности граждане 144 государств