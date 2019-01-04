Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1958-й

В конце 1950-х годов в Советском Союзе была инициирована масштабная программа по строительству малогабаритных квартир, целью которой был отказ от коммунальных квартир и обеспечение возможности каждой семье иметь собственную квартиру. На основании разработанных в Москве типовых секций в Эстонии была создана серия жилья I-317 (в народе известна под названием «хрущёвки»). Квартира состояла из проходной «большой» комнаты, из которой можно было попасть в спальню и крохотную кухню (4,5 м²). Площадь комнаты для гигиенических процедур с сидячей ванной составляла всего 1,7 м². Здания с двускатной крышей массово строились как из кирпичей, так и малых строительных блоков, и их можно найти практически во всех городах Эстонии.