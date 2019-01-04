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"В своей речи Кальюлайд – в первую очередь, президент эстонцев. Это ее конституционная привилегия". Ахто Лобьякас
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1958-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1958-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Строение 1958-го года - старая добрая хрущевка! ​Проект: Март Порт, Роман Урб, Регинальд Лийберг и Юло Элланди, инженер Олав Самма, Эстонпроект, 1956-1958.

ФОТО: In Nomine

В конце 1950-х годов в Советском Союзе была инициирована масштабная программа по строительству малогабаритных квартир, целью которой был отказ от коммунальных квартир и обеспечение возможности каждой семье иметь собственную квартиру. На основании разработанных в Москве типовых секций в Эстонии была создана серия жилья  I-317 (в народе известна под названием «хрущёвки»). Квартира состояла из проходной «большой» комнаты, из которой можно было попасть в спальню и крохотную кухню (4,5 м²). Площадь комнаты для гигиенических процедур с сидячей ванной составляла всего 1,7 м². Здания с двускатной крышей массово строились как из кирпичей, так и малых строительных блоков, и их можно найти практически во всех городах Эстонии. 

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