Трагическая авария в Ида-Вирумаа: погиб пешеход
Сегодня в волости Йыхви, Ида-Вирумаа, погиб пешеход, передает Postimees.
Сегодня в 16.18 в полицию сообщили, что в деревне Козе на Айа-теэ, волость Йыхви, произошла авария.
"С грустью сообщаю, что погиб пешеход, чья личность до сих пор не установлена. Работаем на месте происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Йуузе.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
Было возбуждено уголовное дело, которым руководит Вируская окружная прокуратура.
Диспетчерский центр дорожного движения в субботу предупреждает, что во второй половине дня на дорогах велика опасность гололедицы. Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было влажным или влажным после обработки реагентами.
Põhjakaarte tuul on rannikule taas lumesaju toonud, mis teedele libeduseohtu tekitab. Teetemperatuurid on üle #Eesti miinuses. #libetee #mereefekt pic.twitter.com/xlF2F19wQ5— 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) 5 января 2019 г.