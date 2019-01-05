Сб, 5.01.2019
Неправильно заставлять сотрудников работать ночью. Кто вообще захочет работать? Люди хотят спать. Олег Гросс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Трагическая авария в Ида-Вирумаа: погиб пешеход

Трагическая авария в Ида-Вирумаа: погиб пешеход
Полиция просит помощи!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сегодня в волости Йыхви, Ида-Вирумаа, погиб пешеход, передает Postimees.

Сегодня в 16.18 в полицию сообщили, что в деревне Козе на Айа-теэ, волость Йыхви, произошла авария.

"С грустью сообщаю, что погиб пешеход, чья личность до сих пор не установлена. Работаем на месте происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Йуузе.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Было возбуждено уголовное дело, которым руководит Вируская окружная прокуратура.

Диспетчерский центр дорожного движения в субботу предупреждает, что во второй половине дня на дорогах велика опасность гололедицы. Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было влажным или влажным после обработки реагентами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ