Трагическая авария в Ида-Вирумаа: погиб пешеход

Сегодня в 16.18 в полицию сообщили, что в деревне Козе на Айа-теэ, волость Йыхви, произошла авария.

"С грустью сообщаю, что погиб пешеход, чья личность до сих пор не установлена. Работаем на месте происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Йуузе.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Было возбуждено уголовное дело, которым руководит Вируская окружная прокуратура.