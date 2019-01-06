Сутки на дороге: шесть тяжелых ДТП, гибель лежащего на проезжей части мужчины и 13 пьяных водителей

В субботу, 5 января, в 11:35 в Ида-Вирумаа на 204-м км шоссе Таллинн-Нарва 58-летний мужчина на Toyota RAV4 не выбрал скорость в соответствии с дорожными условиями и не справился с управлением, в результате чего столкнулся с ехавшим на встречу Volkswagen Golf, за рулем которого была 31-летняя женщина. Пострадал 41-летний пассажир Volkswagen.

В 11:55 в Таллинне на Палдиском шоссе возле остановки «Пирни» автобус Volvo 7900, за рулем которого была 43-летняя женщина, стал выезжать с остановки и в салоне упала 82-летняя пассажирка. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:19 в Таллинне на перекрестке Пирита-теэ и Румму-теэ 38-летняя женщина на Volkswagen Touareg поворачивала налево и столкнулась с Toyota Auris, за рулем которого была 38-летняя женщина. 19-летняя пассажирка Toyota была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 16:18 в Ида-Вирумаа в волости Йыхви на 5-м км шоссе Йыхви-Васкнарва 63-летний мужчина на Ford Focus наехал на лежащего на дороге мужчину, личность которого пока не установлена. Потерпевший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 16:40 в Харьюмаа в волости Сауэ на 5 км шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла 32-летний мужчина на Toyota Avensis врезался сзади в Mercedes-Benz V-Класса, 53-летний водитель которого поворачивал направо. Трехлетняя пассажирка Toyota доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

В 17:32 в Харьюмаа в Йыэляхтме на 8 км дороги Йыэляхтме-Кемба на перекрестке Яагала-теэ, по предварительным данным, 80-летний мужчина на Ford Tourneo по до сих пор неизвестным причина врезался в металлические дорожные ограждения. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция просит водителей запасаться временем, по возможности не идти на обгон и держать дистанцию.