Вт, 8.01.2019
"Этот потолок уже и так достаточно низок. Год назад можно было списать до 300 евро на человека". Дмитрий Егоров

Фото: есть возможность купить вместо дачи квартиру в Пярну

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ФОТО: City24

Нет, с квартирой все нормально, в ней можно жить круглогодично, но почему бы не рассмотреть вариант покупки такой вот необычной дачи? Смотрите, что предлагает Kodustiil. 

Продающаяся в нашей летней столице двухкомнатная квартира идеально подходит для летнего отдыха: центр и рынок рядом, а до пляжа - пять минут ходьбы. 

ФОТО: City24

Ключи от квартиры, которая продается по специальной цене, можно получить сразу после подписания договора купли-продажи. Заключаете договор, собираете чемодвн - и квартира площадью 40,8 м2 в вашем распоряжении Она продается с мебелью - еще одной заботой меньше. 

ФОТО: City24

В цену также входит одно парковочное место и личная кладовка. Коммунальные расходы вполне разумны и не опустошат ваш кошелек. 

ФОТО: City24

Интересно? Тогда загляните СЮДА. 

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