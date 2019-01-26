Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1973-й

Самым интересным зданием, построенным в 1973 году, признана центральная усадьба колхоза Linda, расположенный на Кеск,6 в Кобела, Вырумаа. Проект: Тоомас Рейн, инженер Яан Порт (EKE Projekt), 1969. Строительство: Võru MEK, 1973. Государственнаяпремия Эстонской ССР в 1975 году.

Построенная в Вырумаа на берегу озера Вяйке-Боосе центральная усадьба колхоза Linda стала индикатором новых ветров в колхозном строительстве, когда становившиеся все богаче с конца 1960-ых годов колхозы стали искать отличную от типовых проектов архитектуру. Самой характерной частью хорошо вписывающегося в ландшафт горизонтального здания являются особенно широкие и наклоненные наружу деревянные карнизы, в связи с чем колхозники быстро окрестили его китайским храмом. Террасу со стороны озера украшает металлическая скульптура Яака Соанса.