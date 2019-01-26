Галерея: в Синиаллику столкнулись два автомобиля

По первоначальным данным, Audi двигался из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, а Volkswagen Golf - из Каркси-Нуйа в сторону Вильянди. По неизвестным до сих пор причинам, один автомобиль отклонился на часть дороги с движением в противоположную сторону. Автомобили столкнулись по касательной. Audi остался стоять посреди дороги, Volkswagen отлетел на сотню метров к обочине. В Volkswagen находился ребенок, к счастью, он не пострадал.