Галерея: в Синиаллику столкнулись два автомобиля

В пятницу, около девяти часов вечера, на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Синиаллику, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой столкнулись два автомобиля, сообщил находившийся на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо.
По первоначальным данным, Audi двигался из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, а Volkswagen Golf - из Каркси-Нуйа в сторону Вильянди. По неизвестным до сих пор причинам, один автомобиль отклонился на часть дороги с движением в противоположную сторону. Автомобили столкнулись по касательной. Audi остался стоять посреди дороги, Volkswagen отлетел на сотню метров к обочине. В Volkswagen находился ребенок, к счастью, он не пострадал.
Поскольку никто из водителей свою вину не признал, приехала полиция.
Движение на месте происшествия было нарушено более часа.