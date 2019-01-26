Сб, 26.01.2019
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  • Галерея: в Синиаллику столкнулись два автомобиля

Галерея: в Синиаллику столкнулись два автомобиля

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В пятницу, около девяти часов вечера, на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Синиаллику, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой столкнулись два автомобиля, сообщил находившийся на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо.

По первоначальным данным, Audi двигался из Вильянди в сторону Каркси-Нуйа, а Volkswagen Golf - из Каркси-Нуйа в сторону Вильянди. По неизвестным до сих пор причинам, один автомобиль отклонился на часть дороги с движением в противоположную сторону. Автомобили столкнулись по касательной. Audi остался стоять посреди дороги, Volkswagen отлетел на сотню метров к обочине. В Volkswagen находился ребенок, к счастью, он не пострадал.

Поскольку никто из водителей свою вину не признал, приехала полиция.

Движение на месте происшествия было нарушено более часа.

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