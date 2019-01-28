Эксперт: Германия в 2020 году столкнется с потоком трудовых мигрантов с Украины

"Немецкие работодатели очень заинтересованы в притоке рабочей силы. Такая ситуация во многом объясняется демографическим кризисом: немецкое общество - одно из самых "пожилых" в Европе, его средний возраст составляет 45 лет. При этом в Германии, конечно, не рады мигрантам из Африки и Ближнего Востока", - заявила Петровская в понедельник "Интерфаксу".

"На данный момент больше половины новых рабочих мест в этой стране занимают граждане иностранных государств, прежде всего - Польши и Румынии. Новые мигранты, путь которым откроет принимаемый закон, скорее всего, приедут с Украины, оказавшейся в социально-экономическом кризисе", - сказала она.

Петровская отметила, что в ближайшее время в Бундестаге (нижняя палата парламента Германии) намерены утвердить два законопроекта, касающиеся мигрантов из стран, не входящих в ЕС, и беженцев, которые уже находятся на территории Германии. Законы должны вступить в силу с 1 января 2020 года

По новым законам гастарбайтерам из стран, не входящих в Евросоюз, предложат упрощенный визовый режим. "Они получат право приезжать в Германию на полгода и искать там работу, получать квалификацию или совершенствовать ее. Закон касается абсолютно всех профессий. Сейчас получить работу на родине Гёте на законных основаниях могут только высококвалифицированные работники", - отметила эксперт РИСИ.