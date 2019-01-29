Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1974-й

Основанный на идее кольцевого города жилой район является примером утопического градостроения, в рамках которого город рассматривается скорее с высоты птичьего полета, чем с уровня улицы. Спроектированный как единое целое и состоящий из крупнопанельных домов жилой район был построен для 45 000 жителей. Район компактно организован вокруг центрального круглого пруда. Этот жилой район является самым маленьким из трех таллиннских спальных районов, и в связи с этим он единственный был полностью достроен в целостном виде. Планировалось также строительство Суур-Ыйсмяэ в районе Рокка-аль-Маре и Какумяэ, но из-за изменения государственного строя планы так и остались планами.