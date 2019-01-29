Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина
Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Нурмси произошло ДТП: столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Представитель Пайдеского отделения полиции Хейго Тамсалу сказал, что столкнулись ехавший со стороны Тарту грузовик и двигавшийся со стороны Таллинна легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком.
Фотограф Järva Teataja уточнил, что в ДТП попал Ford Mondeo. Сидевшую за рулем женщину скорая помощь доставила в больницу. Других пассажиров в легковушке не было. Как Ford, так и грузовик после ДТП оказались в кювете.
По словам фотографа, на месте очень скользко.
Тамсалу уточнил, что сегодня поступают единичные сообщения о съехавших с дороги автомобилях, но до сих пор помощь полиции не требовалась.
Полицейский призывает всех участников дорожного движения учитывать плохие дорожные условия и запасаться временем. Он напомнил, что максимальная скорость не является обязательной. "Учитывайте, что при таких дорожных условиях держание дистанции очень важно, поскольку тормозной путь больше обычного".