Ср, 30.01.2019
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  • Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина
Водителя легковушки госпитализировали

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Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Тарту в районе Нурмси произошло ДТП: столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Представитель Пайдеского отделения полиции Хейго Тамсалу сказал, что столкнулись ехавший со стороны Тарту грузовик и двигавшийся со стороны Таллинна легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком.

Фотограф Järva Teataja уточнил, что в ДТП попал Ford Mondeo. Сидевшую за рулем женщину скорая помощь доставила в больницу. Других пассажиров в легковушке не было. Как Ford, так и грузовик после ДТП оказались в кювете.

По словам фотографа, на месте очень скользко.

Тамсалу уточнил, что сегодня поступают единичные сообщения о съехавших с дороги автомобилях, но до сих пор помощь полиции не требовалась.

Полицейский призывает всех участников дорожного движения учитывать плохие дорожные условия и запасаться временем. Он напомнил, что максимальная скорость не является обязательной. "Учитывайте, что при таких дорожных условиях держание дистанции очень важно, поскольку тормозной путь больше обычного". 

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