Налоговикам хотят дать право контролировать зарплаты жителей Эстонии

Поэтому права по надзору в дополнение к Инспекции труда хотят передать и Налогово-таможенному департаменту, передает Postimees со ссылкой на портал logistikauudised.ee .

Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон сказал на конференции автоперевозчиков, что поскольку многие предприятия не придерживаются установленных в коллективных договорах требований по минимальной заработной плате, они планируют подать государству ходатайство предоставить Налогово-таможенному департаменту право автоматически выписывать счета тем предприятиям, которые платят меньше обговоренной зарплаты. Так, как это делает департамент с теми, кто платит меньше государственной минимальной заработной платы.