Полиция: участником каждой третьей аварии с грузовиками становится иностранный водитель

В 2018 году из 1500 аварий с пострадавшими 150 произошли с участием грузового автомобиля. В 40 случаях за рулем был иностранный дальнобойщик.
В последнее время, мы все чаще слышим, что в ДТП попадают иностранные фуры, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Когда в ходе надзора за движением мы тормозим грузовой автомобиль, то чаще всего за рулем сидит гражданин России, Латвии или Белоруссии. Больше нет водителей из Франции, Германии или Испании, несмотря на то, что товар идет туда", – рассказала ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
Напомним, что сегодня, 29 января, рано утром в Таллинне на перекрестке улиц Смуули и Пунане произошло столкновение польского грузовика и городского автобуса, в результате чего шесть человек получили легкие травмы, а трое – тяжелые.