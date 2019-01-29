Полиция: участником каждой третьей аварии с грузовиками становится иностранный водитель

В последнее время, мы все чаще слышим, что в ДТП попадают иностранные фуры, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Когда в ходе надзора за движением мы тормозим грузовой автомобиль, то чаще всего за рулем сидит гражданин России, Латвии или Белоруссии. Больше нет водителей из Франции, Германии или Испании, несмотря на то, что товар идет туда", – рассказала ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.