С мая водителям грузовиков нельзя будет платить меньше 950 евро в месяц

Минимальная месячная брутто-зарплата водителей грузовиков, работающих в пределах Эстонии, с 1 мая вырастет до 950 евро, поскольку это предусматривает договор, который накануне подписали Союз автотранспортных предприятий и транспортный профсоюз.
Соглашение также учитывает, что через год минималка у водителей грузовиков повысится еще на 50 евро, а в 2021 году планируется еще одно повышение на 100 евро, пишет rus.err.ee.
Договор является обязательным к исполнению всеми работодателями, которые занимаются грузоперевозками внутри в Эстонии.
По словам председателя транспортного профсоюза Юлара Калласа, действовавший до сих пор в транспортном секторе минимум в 650 евро отставал от современных реалий и не соответствовал рыночной ситуации.
По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии действуют свыше 2500 транспортных предприятий, в которых работают около 17 000 человек.