С мая водителям грузовиков нельзя будет платить меньше 950 евро в месяц

Соглашение также учитывает, что через год минималка у водителей грузовиков повысится еще на 50 евро, а в 2021 году планируется еще одно повышение на 100 евро, пишет rus.err.ee.

Договор является обязательным к исполнению всеми работодателями, которые занимаются грузоперевозками внутри в Эстонии.

По словам председателя транспортного профсоюза Юлара Калласа, действовавший до сих пор в транспортном секторе минимум в 650 евро отставал от современных реалий и не соответствовал рыночной ситуации.