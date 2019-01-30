Ср, 30.01.2019
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  • Эстония
  • С мая водителям грузовиков нельзя будет платить меньше 950 евро в месяц

С мая водителям грузовиков нельзя будет платить меньше 950 евро в месяц

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Грузовики.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Минимальная месячная брутто-зарплата водителей грузовиков, работающих в пределах Эстонии, с 1 мая вырастет до 950 евро, поскольку это предусматривает договор, который накануне подписали Союз автотранспортных предприятий и транспортный профсоюз. 

Соглашение также учитывает, что через год минималка у водителей грузовиков повысится еще на 50 евро, а в 2021 году планируется еще одно повышение на 100 евро, пишет rus.err.ee.

Договор является обязательным к исполнению всеми работодателями, которые занимаются грузоперевозками внутри в Эстонии. 

По словам председателя транспортного профсоюза Юлара Калласа, действовавший до сих пор в транспортном секторе минимум в 650 евро отставал от современных реалий и не соответствовал рыночной ситуации.   

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии действуют свыше 2500 транспортных предприятий, в которых работают около 17 000 человек. 

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