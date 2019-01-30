Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона. Речь идет о стоимости iPhone в странах, где национальная валюта значительно снизилась по отношению к американскому доллару.
Об этом заявил глава Apple Тим Кук в интервью Reuters.
«Мы решили вернуться [к ценам на iPhone], более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах», — пояснил глава компании. Он отметил, что в странах, где национальные валюты заметно ослабли по отношению к доллару, «рост цен на iPhone был, очевидно, более значительным». Решение изменить цены было принято после оценки макроэкономических условий на этих рынках, добавил Тим Кук.
О каких конкретно странах идет речь, он не сказал, как и не уточнил, когда и как часто компания может снижать цены, пишет РБК. По данным Reuters, ранее представители Apple сообщали, что среди стран, чьи валюты сильно потеряли к доллару, в том числе Россия, Турция и Бразилия. Кроме того, снижение объемов продаж iPhone было зафиксировано в Китае.