Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

Об этом заявил глава Apple Тим Кук в интервью Reuters.

«Мы решили вернуться [к ценам на iPhone], более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах», — пояснил глава компании. Он отметил, что в странах, где национальные валюты заметно ослабли по отношению к доллару, «рост цен на iPhone был, очевидно, более значительным». Решение изменить цены было принято после оценки макроэкономических условий на этих рынках, добавил Тим Кук.