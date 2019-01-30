Кийслер: непринятие Закона об отходах грозит Эстонии разбирательством со стороны Брюсселя

По его словам, непринятие Закона об отходах может обернуться для Эстонии тем, что ЕС инициирует против нее разбирательство, сообщила в среду, 30 января, пресс-служба министерства.

Кийслер добавил, что снять новый Закон об отходах с повестки дня после продлившихся почти полтора года обсуждений - это безответственно.

"Это точно так же, как ведя в счете по ходу решающего футбольного матча, уйти с поля до финального свистка и отдать победу сопернику", - привел пример министр.