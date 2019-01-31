Налоговый департамент сделал важное объявление

Как сообщил в переданном BNS пресс-релизе ведущий специалист отдела обслуживания департамента Ханнес Удде, направленные в срок данные фиксируются в предварительно заполненной декларации и позволяют людям быстрее декларировать свои доходы и быстрее получить сообщение о своих налоговых обязанностях.

Обязанность отправки данных к 1 февраля касается прежде всего банков, страховых компаний и предприятий по обучению и переподготовке. Снизить свои налоговые обязанности можно также, предоставив сведения о подарках и пожертвованиях, сделанных некоммерческим объединениям, целевым фондам и религиозным сообществам, внесенным в список имеющих налоговые льготы.

Банки также предлагают возможность направить в декларацию о доходах информацию по уплаченным процентам по жилищному кредиту через э-налоговый департамент или э-таможню.

«Среда для декларирования доходов налогового ведомства с 2019 года изменилась и обрела новое оформление, ряд функций упростился. Добавлены предварительно внесенные данные, сокращено количество представляемой информации, что в конечном итоге должно содействовать быстрому и простому декларированию», - подчеркнул Удде.

Декларирование доходов за 2018 год начинается в этом году 15 февраля, с того же дня можно будет увидеть в интернете и предварительно заполненную декларацию. Первые выплаты по возврату переплаченного подоходного налога начнут поступать уже 26 февраля.