Пт, 1.02.2019
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  • Фото: что только ни переделывают в жилые дома предприимчивые люди!

Фото: что только ни переделывают в жилые дома предприимчивые люди!

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ФОТО: contemporist.com

Этот дом построен в США, но портал Kodustiil полагает, что идея вполне может пригодиться и жителям Эстонии. У нас так много народных умельцев!

Дом, построенный недалеко от Нью-Йорка по проекту Coughlin Architecture, предназначен для семьи, постоянно живущей в городе, пишет Contemporist. Так что по сути дела это - дача. 

ФОТО: contemporist.com

Техническое сооружение с арочными перекрытиями служило складом, но, как видно на фотографиях, его превратили в несколько эклектичное, современное и очень модное жилище. 

ФОТО: contemporist.com

Интерьер светлый, а высокие потолки и большие окна делают его визуально еще просторнее. Гостиную украшает необычная люстра, а холодными вечерами топится камин. Или эту печь лучше назвать современным вариантом буржуйки? 

ФОТО: contemporist.com

На нижнем ярусе также находятся пестрая красно-белая кухня и столовая. За кухней прячутся одна из ванных комнат и спальня. На верхний ярус ведет лестница, выкрашенная темной краской и поэтому контрастирующая со светлым интерьером. Наверху, за полупрозрачной пластиковой стеной располагаются кабинет и еще одна спальня. 

ФОТО: contemporist.com

Больше информации находится ЗДЕСЬ!

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