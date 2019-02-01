Фото: что только ни переделывают в жилые дома предприимчивые люди!

Дом, построенный недалеко от Нью-Йорка по проекту Coughlin Architecture, предназначен для семьи, постоянно живущей в городе, пишет Contemporist. Так что по сути дела это - дача.

ФОТО: contemporist.com

Техническое сооружение с арочными перекрытиями служило складом, но, как видно на фотографиях, его превратили в несколько эклектичное, современное и очень модное жилище.

ФОТО: contemporist.com

Интерьер светлый, а высокие потолки и большие окна делают его визуально еще просторнее. Гостиную украшает необычная люстра, а холодными вечерами топится камин. Или эту печь лучше назвать современным вариантом буржуйки?

ФОТО: contemporist.com

На нижнем ярусе также находятся пестрая красно-белая кухня и столовая. За кухней прячутся одна из ванных комнат и спальня. На верхний ярус ведет лестница, выкрашенная темной краской и поэтому контрастирующая со светлым интерьером. Наверху, за полупрозрачной пластиковой стеной располагаются кабинет и еще одна спальня.

ФОТО: contemporist.com