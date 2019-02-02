Странные, смешные и нелепые российские дачи
Давно известно, что дачные участки — простор для самовыражения их владельцев. В городе так не развернешься, а на собственной земле да в рамках действующего законодательства сделать можно многое, передает Dom.Lenta.ru. Рассматривая результаты такого самовыражения и улыбнешься, и вздрогнешь, и порадуешься бесконечной находчивости и смекалке российских дачников.
А если собрать вместе десятки разномастных домиков, получится не просто впечатляющая коллекция, а своего рода нарратив о дачной истории советской и постсоветской России.
Именно это и делает российский архитектор и дизайнер Сергей Колчин. В своем бюро он много работает с проектами загородных домов. А попутно — собирает коллекцию милых и странных образцов жанра.
Среди них есть типовые, и абсолютно уникальные. Посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.