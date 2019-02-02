Странные, смешные и нелепые российские дачи

Давно известно, что дачные участки — простор для самовыражения их владельцев. В городе так не развернешься, а на собственной земле да в рамках действующего законодательства сделать можно многое, передает Dom.Lenta.ru. Рассматривая результаты такого самовыражения и улыбнешься, и вздрогнешь, и порадуешься бесконечной находчивости и смекалке российских дачников.