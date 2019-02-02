Сб, 2.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер

Странные, смешные и нелепые российские дачи
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ФОТО: Скриншот с Instagram

Давно известно, что дачные участки — простор для самовыражения их владельцев. В городе так не развернешься, а на собственной земле да в рамках действующего законодательства сделать можно многое, передает Dom.Lenta.ru. Рассматривая результаты такого самовыражения и улыбнешься, и вздрогнешь, и порадуешься бесконечной находчивости и смекалке российских дачников.

А если собрать вместе десятки разномастных домиков, получится не просто впечатляющая коллекция, а своего рода нарратив о дачной истории советской и постсоветской России.

Именно это и делает российский архитектор и дизайнер Сергей Колчин. В своем бюро он много работает с проектами загородных домов. А попутно — собирает коллекцию милых и странных образцов жанра.

Среди них есть типовые, и абсолютно уникальные. Посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.

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